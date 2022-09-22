Депутат Госдумы внес свою лепту в обновление здания медресе в Ингушетии
Депутат Госдумы России от республики Бекхан Барахоев оказал поддержку в реконструкции здания медресе в сельском поселении Экажево Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в региональной общественной приемной.
«В приемную ранее обратились представители духовенства села Экажево с просьбой оказать помощь в ремонте объекта», — сказал собеседник издания.
На просьбу общественников отреагировал депутат Государственной Думы Барахоев. Он выехал на место реконструкции духовно-образовательного объекта, где ознакомился с ходом работ и условиями. По результатам выезда парламентарий оказал финансовую помощь обратившимся.