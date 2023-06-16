Визит

Депутат от Ингушетии Муслим Татриев в составе делегации Госдумы посетил Таджикистан

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Депутат от Ингушетии Муслим Татриев в составе делегации Госдумы побывал в Таджикистане, где у парламентариев состоялась встреча с коллегами из Высшего собрания республики — Маджлиси Оли.

Как сообщила газета «Ингушетия» помощник депутата Лиза Цурова, в ходе беседы обсуждались дальнейшие пути взаимодействия. Предметом обсуждения были такие вопросы, как сотрудничества в сфере образования, миграционной политики и в военно-техническом плане.

«Россия приветствует мигрантов из Республики Таджикистан, но приезжающие должны соблюдать правила и уважать традиции нашей страны», — отметил Татриев.

В рамках рабочей поездки в Таджикистан депутаты посетили 201 российскую военную базу, проверил состояние учебно-материальной базы подразделений, пообщались с военнослужащими и их семьями.

Отметим, что крупнейший зарубежный военный объект России дислоцируется в республике с 1945 года и расположен в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

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