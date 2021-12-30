Депутат парламента Ингушетии и богослов удостоены медали Минобороны России за укрепление боевого содружества

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Начальник отдела мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений Миннаца Ингушетии Магомед Харсиев удостоен госнаграды Минобороры России «За укрепление боевого содружества», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского ведомства.

«По просьбе Национального центра управления обороной РФ медаль вручена известному религиозному деятелю Магомеду Харсиеву в торжественной обстановке в здании министерства в Ингушетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

Награду получил и депутат Народного собрания Ахмед Костоев.

Напомним, на протяжении нескольких лет Харсиев возглавлял республиканский фонд социальной поддержки «Солидарность», который оказывал помощь малоимущим семьям в улучшении жилищных условий.

Ученый-богослов является автором первого тафсира Священного Корана (перевод смыслов) на ингушском языке, вышедшего в свет в декабре 2013 года тиражом 1,5 тыс. экземпляров. В составе ингушской делегации он проводит большую работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи и противодействию идеологии терроризма как в вузах республики, так и других регионов РФ.

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