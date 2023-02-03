Депутат парламента Ингушетии Муса Мархиев провел прием граждан в Сунже

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Депутат парламента Ингушетии от «Единой России» Муса Мархиев провел приём граждан по вопросам социальной поддержки.

Мероприятие прошло в местной общественной приёмной партии в городе Сунжа. К парламентарию обратились восемь жителей.

Как сообщили в Народном собрании республики, в большинстве своём граждане обращали внимание на повреждения дорожных покрытий улиц, которые появились при прокладке подземных газовых линий компанией ООО «ГазстройКомплект» в городе Сунжа. По всем вопросам были даны исчерпывающие консультации.

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