Депутат парламента Ингушетии Муса Мархиев провел прием граждан в Сунже

Мероприятие прошло в местной общественной приёмной партии в городе Сунжа. К парламентарию обратились восемь жителей.

Как сообщили в Народном собрании республики, в большинстве своём граждане обращали внимание на повреждения дорожных покрытий улиц, которые появились при прокладке подземных газовых линий компанией ООО «ГазстройКомплект» в городе Сунжа. По всем вопросам были даны исчерпывающие консультации.