Депутат парламента Ингушетии принял участие в обсуждении работы патологоанатомической службы России

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Депутат Народного собрания Ингушетии, член комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Исрапил Чаниев принял участие в заседании круглого стола в Госдуме РФ на тему «Законодательное регулирование патологоанатомической деятельности: проблемы и пути решения».

Отмечается, что мероприятие было организовано по инициативе Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Представители Министерства здравоохранения РФ, научного сообщества, практики и парламентарии рассмотрели темы, касающиеся работы патологоанатомической службы в субъектах страны, взаимодействия патологоанатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы, в том числе правовое регулирование патологоанатомической службы на территории государства.

Как сообщили в парламенте Ингушетии, в рамках круглого стола поднимались вопросы обучения специалистов в вузах, в том числе обучения ординаторов, дефицита кадров, материально-технической обеспеченности, организационной модели, которая влияет на эффективность патологоанатомической деятельности.

 

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