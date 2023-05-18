Депутат парламента Ингушетии принял участие в обсуждении работы патологоанатомической службы России

Отмечается, что мероприятие было организовано по инициативе Комитета Государственной Думы по охране здоровья.

Представители Министерства здравоохранения РФ, научного сообщества, практики и парламентарии рассмотрели темы, касающиеся работы патологоанатомической службы в субъектах страны, взаимодействия патологоанатомических бюро и бюро судебно-медицинской экспертизы, в том числе правовое регулирование патологоанатомической службы на территории государства.

Как сообщили в парламенте Ингушетии, в рамках круглого стола поднимались вопросы обучения специалистов в вузах, в том числе обучения ординаторов, дефицита кадров, материально-технической обеспеченности, организационной модели, которая влияет на эффективность патологоанатомической деятельности.