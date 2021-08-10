Выборы

Депутат парламента Ингушетии считает, что работа избиркома республики значительно улучшилась

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Развитие демократии в России идет нарастающими темпами, а именно процесс предвыборной активности жителей, партий и кандидатов, значительно улучшилась работа избиркома республики, считает депутат парламента Ингушетии фракции «Единая Россия» Батыр Хамхоев.

«Если мы проведем сравнительный анализ прошлых и нынешних выборов в Государственную думу и законодательное собрание республики, то можно на цифрах увидеть реальную активность и интерес жителей к выборам. В Ингушетии зарегистрированы семь партий, в 2016 году их было 4, участников в три раза больше прошлых лет», — отметил председатель комитета НС по образованию, культуре и связям с религиозными объединениями.

По его словам, появилась большая активность, улучшилось качество подготовки и подача документов в избирком, что в свою очередь создает политическую конкуренцию между партиями и кандидатами.

«Также можно отметить, что в эти выборы меньше отказов в регистрации партийных списков. Работа избирательной комиссии значительно улучшилась в отношении партий. Если ранее могли просто в самый последний момент подачи документов или по итогам отказать в регистрации, то сейчас комиссии консультируют партии и кандидатов, какие ошибки допущены в поданных документах в соответствии с законом и сроках избирательной компании, что позитивно влияет на политическую систему», — подчеркнул Хамхоев.

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