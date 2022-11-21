Депутаты Джейрахского районного совета Ингушетии приняли участие в акции «Коробка храбрости»

0

Депутаты Джейрахского районного совета Иса Катиев, Адам Евкуров и Махмуд Цуров приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Дню ребенка.

Партийцы наполнили «Коробку храбрости» различными наборами для творчества, настольными играми, наборами для рисования.
«Мы надеемся, что игрушки помогут создать для детей в больницах домашнюю атмосферу и отвлечь от неприятных процедур», — отметил Иса Катиев.

Напомним, акция проходит в рамках реализации федерального проекта «Партия добрых дел». Все собранные подарки будут переданы в детские социальные учреждения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Проект из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Территория природы»
Руководитель ГАС Ингушетии представил республику на международной конференции архивистов
В столице Ингушетии прошли мероприятия ко Всероссийскому дню правовой помощи детям
Глава Ингушетии вручил ключи от 10 новых школьных автобусов и 12 машин скорой помощи 
В Ингушетии намерены создать академию ораторского мастерства «Красноречивый Кавказ»
В МКЖР Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»
Глава Ингушетии поздравил телевизионщиков со Всемирным днем ТВ
В Магасе наградили победителей первого регионального конкурса «Ингушетия HACKATHON»
Юные пианистки из Ингушетии стали дипломантами первой степени международного конкурса имени Баха
Ингушские борцы вольного стиля завоевали две медали на всероссийских соревнованиях в Хасавюрте

Главное

Яндекс.Метрика

 