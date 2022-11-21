Депутаты Джейрахского районного совета Ингушетии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
Депутаты Джейрахского районного совета Иса Катиев, Адам Евкуров и Махмуд Цуров приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Дню ребенка.
Партийцы наполнили «Коробку храбрости» различными наборами для творчества, настольными играми, наборами для рисования.
«Мы надеемся, что игрушки помогут создать для детей в больницах домашнюю атмосферу и отвлечь от неприятных процедур», — отметил Иса Катиев.
Напомним, акция проходит в рамках реализации федерального проекта «Партия добрых дел». Все собранные подарки будут переданы в детские социальные учреждения.