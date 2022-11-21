Депутаты Джейрахского районного совета Ингушетии приняли участие в акции «Коробка храбрости»

Партийцы наполнили «Коробку храбрости» различными наборами для творчества, настольными играми, наборами для рисования.

«Мы надеемся, что игрушки помогут создать для детей в больницах домашнюю атмосферу и отвлечь от неприятных процедур», — отметил Иса Катиев.

Напомним, акция проходит в рамках реализации федерального проекта «Партия добрых дел». Все собранные подарки будут переданы в детские социальные учреждения.