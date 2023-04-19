Депутаты-единороссы Ингушетии навестили семьи участников СВО

Сначала единороссы посетили Багаудина Героева, отца пятерых детей. Семье была оказана материальная помощь, а ребятишки получили подарки. Не оставили в стороне и детей его старшего брата Рамазана, который погиб во время командировки в Сирию в 2018 году.

Кроме того, депутаты побывали в гостях у Исы Барахоева, участника СВО, получившего тяжелое ранение, в результате которого он лишился зрения. У него тоже пятеро детей. Детям военнослужащего вручили подарки, а Исе сообщили хорошую новость: он представлен к получению награды — ордена Мужества.

«Наши ребята в ходе специальной военной операции показывают примеры мужества и служения Отечеству, демонстрируют высокий боевой дух. Ну а мы сделаем все, чтобы семьи мобилизованных чувствовали себя комфортно во всех бытовых, хозяйственных, повседневных вопросах. Каждая семья, нуждающаяся в помощи, будет в зоне нашего внимания», — отметили парламентарии.