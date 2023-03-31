«Единая Россия»

Депутаты-единороссы обсудили с жителями Ингушетии Народную программу

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Члены фракции Единой России в парламенте Ингушетии совместно с секретарями местных отделений партии и муниципальными депутатами встретились с жителями Назрановского и Сунженского районов, а также с жителями городов Магас, Назрань и Сунжа.

Мероприятия прошли на площадках, вошедших в Народную программу. Партийцы в рамках недели встреч рассказали гражданам о результатах реализации Народной программы в текущем году. Они касаются социальной поддержки граждан, капитального ремонта школ и учреждений культуры, строительства новых больниц, оснащения современным оборудованием соцкультсферы.

В ходе встречи жители активно задавали вопросы и вносили свои предложения в план дальнейшей работы по реализации Народной программы на местах.

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