Депутаты-единороссы обсудили с жителями Ингушетии Народную программу
Члены фракции Единой России в парламенте Ингушетии совместно с секретарями местных отделений партии и муниципальными депутатами встретились с жителями Назрановского и Сунженского районов, а также с жителями городов Магас, Назрань и Сунжа.
Мероприятия прошли на площадках, вошедших в Народную программу. Партийцы в рамках недели встреч рассказали гражданам о результатах реализации Народной программы в текущем году. Они касаются социальной поддержки граждан, капитального ремонта школ и учреждений культуры, строительства новых больниц, оснащения современным оборудованием соцкультсферы.
В ходе встречи жители активно задавали вопросы и вносили свои предложения в план дальнейшей работы по реализации Народной программы на местах.