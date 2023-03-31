Депутаты-единороссы обсудили с жителями Ингушетии Народную программу

Мероприятия прошли на площадках, вошедших в Народную программу. Партийцы в рамках недели встреч рассказали гражданам о результатах реализации Народной программы в текущем году. Они касаются социальной поддержки граждан, капитального ремонта школ и учреждений культуры, строительства новых больниц, оснащения современным оборудованием соцкультсферы.

В ходе встречи жители активно задавали вопросы и вносили свои предложения в план дальнейшей работы по реализации Народной программы на местах.