Депутаты фракции «Единая Россия» оказали адресную материальную помощь малоимущей семье

Вдова одна воспитывает троих детей, её семья состоит на учете как малоимущая. В период предвыборной кампании она обращалась в Ингушское региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой оказать материальную помощь для завершения строительства дома.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, вице-спикер Народного собрания Аза Хашиева и Магомет Алисханов встретились с Залиной Мажирговой, осмотрели недостроенный дом.

Магомет Алисханов сообщил, что было решено оказать ей адресную материальную помощь, учитывая предвыборные обещания.