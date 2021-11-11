«Единая Россия»

Депутаты фракции «Единая Россия» оказали адресную материальную помощь малоимущей семье

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Депутаты Народного собрания Ингушетии во главе с руководителем фракции «Единой России» Магометом Алисхановым посетили малоимущую семью Залины Мажирговой, проживающей в городе Сунже.

Вдова одна воспитывает троих детей, её семья состоит на учете как малоимущая. В период предвыборной кампании она обращалась в Ингушское региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой оказать материальную помощь для завершения строительства дома.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, вице-спикер Народного собрания Аза Хашиева и Магомет Алисханов встретились с Залиной Мажирговой, осмотрели недостроенный дом.

Магомет Алисханов сообщил, что было решено оказать ей адресную материальную помощь, учитывая предвыборные обещания.

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