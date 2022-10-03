Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроекты о вхождении новых регионов в состав России

«Вхождение Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации — единственная возможность спасти миллионы жизней людей от преступного киевского режима. Прекратить обстрелы мирного населения, стариков, женщин, детей. Защитить право на родной язык, культуру, историю, свою веру», — отметил в своем в Telegram спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На рассмотрении данных вопросов присутствовали представители руководства ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документы о ратификации представил Министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Этот процесс стал логическим продолжением воссоединения русских земель, начатый с возвращения в Россию Республики Крым и города Севастополя в 2014 году», — цитирует министра пресс-служба ГД.

Также сегодня Госдума рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении названных территорий состав российского государства.

В соответствии с положениями проектов ФКЗ со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода также будут учреждены органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль.

Напомним, главы ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей обратились к Президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав России на правах субъектов после проведения референдумов 23-27 сентября. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и новыми регионами. Названия новых субъектов сохраняются.