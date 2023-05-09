День Победы

Депутаты Госдумы Муслим Татриев и Бекхан Барахоев навестили ветерана ВОВ

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Муслим Татриев в гостях у ветерана ВОВ Магомеда Медарова

Депутаты Государственной думы от Ингушетии Муслим Татриев и Бекхан Барахоев навестили единственного оставшегося в живых в республике ветерана ВОВ Магомеда Медарова.

Парламентарии тепло поздравили Магомеда Хасултановича с Днем Победы. Пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.

«Мы всегда должны помнить непреходящий подвиг наших отцов и дедов и передавать эту память из поколения в поколение», — подчеркнул Барахоев.

Поздравление ветеранов — это всегда особые чувства, гордость, восхищение и искреннее уважение, считает Татриев.

«Подвиг ветеранов является достоянием всего человечества и примером для современного поколения. Несмотря на все испытания, вы не были сломлены духом. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни», — отметил депутат, обращаясь к ветерану.

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