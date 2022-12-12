Депутаты Госдумы предложили отменить «не женские» профессии

В Государственной Думе предложили отменить статью 253 Трудового кодекса России, запрещающую женщинам получать опасные профессии. В этом списке — работа в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности. В итоге женщины трудоспособного возраста вынуждены работать в отраслях, зарплата в которых меньше, чем в законодательно принятых мужских, а затем они получают меньшую пенсию, указывают законодатели.

«Запрет на использование женского труда в отдельных профессиях — это не рудимент, а достижение. Общеизвестно, что производственная медицина давно установила более негативное влияние определенных вредных факторов на женский организм», — подчеркивает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.