Депутаты Госдумы предложили установить ежемесячное пособие для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства

Согласно законопроекту, право на получение ежемесячной выплаты будут иметь трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие на территории страны совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства.

Выплату планируется назначать в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение выплаты будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства первой группы, родителей.

Авторы инициативы считают, что труд в России часто недооценен, и работодатель не учитывает многих затрат работников, в том числе и на содержание детей. Это, в свою очередь, приводит к тяжелому положению семей и, как следствие, к невозможности осуществления важной для государства функции воспроизводства человеческого капитала. Кроме того, разработчики законопроекта отмечают, что во многих развитых странах значительную часть доходов в бюджете домохозяйства составляют доходы, поступающие от государства в виде социальных трансфертов и бесплатных услуг.

Предполагается, что установление выплаты в условиях пандемии и роста инфляции благоприятно скажется на семьях, улучшит демографическую ситуацию в стране и обеспечит социальную стабильность в обществе.

В случае положительного рассмотрения инициативы порядок осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, определит Минтруд России.