Депутаты Госдумы предложили установить ежемесячное пособие для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства
С 1 января 2023 года для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства, могут установить ежемесячное пособие, сообщает портал гарант. ру.
Согласно законопроекту, право на получение ежемесячной выплаты будут иметь трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие на территории страны совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства.
Выплату планируется назначать в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение выплаты будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства первой группы, родителей.
Авторы инициативы считают, что труд в России часто недооценен, и работодатель не учитывает многих затрат работников, в том числе и на содержание детей. Это, в свою очередь, приводит к тяжелому положению семей и, как следствие, к невозможности осуществления важной для государства функции воспроизводства человеческого капитала. Кроме того, разработчики законопроекта отмечают, что во многих развитых странах значительную часть доходов в бюджете домохозяйства составляют доходы, поступающие от государства в виде социальных трансфертов и бесплатных услуг.
Предполагается, что установление выплаты в условиях пандемии и роста инфляции благоприятно скажется на семьях, улучшит демографическую ситуацию в стране и обеспечит социальную стабильность в обществе.
В случае положительного рассмотрения инициативы порядок осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, определит Минтруд России.