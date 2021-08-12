Депутаты Госдумы предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей

Авторы законопроекта отмечают, что в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40-60% размера средних доходов граждан. Если взять в расчет среднюю заработную плату по России, которая в 2020 году составляла 51 352 руб. в месяц, то МРОТ должен был бы быть на уровне 20,5-25,7 тыс. руб. в месяц. Разработчики добавляют, что Россия в рейтинге стран мира по МРОТ в 2020 году находилась на 95 месте, что ниже большинства стран Латинской Америки, многих стран Африки, а также бывших стран СССР — Литвы, Эстонии, Латвии, Украины.

Напомним, что значение МРОТ пересматривается каждый год, и с 1 января 2021 года он составляет 12 792 руб. в месяц. В 2022 году, по данным Минтруда России, МРОТ планируется повысить на 6,4%, что составит 13 617 руб. Следовательно, работник, зарплата которого находится на уровне МРОТ, после налогообложения получит на руки 11 847 руб., что не позволяет обеспечить нормальный уровень жизни.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность, обеспечить рост совокупного спроса и, как следствие, развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок.

Добавим, что МРОТ используется для регулирования оплаты труда и расчета размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.