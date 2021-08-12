Законопроект

Депутаты Госдумы предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 20 тысяч рублей

0

В Госдуме на рассмотрении находится законопроект об изменении минимального размера оплаты труда, разработанный группой депутатов во главе с Ярославом Ниловым совместно с сенатором РФ Сергеем Леоновым. Планируется, что с 1 января 2022 года федеральный МРОТ составит 20 тыс. руб. в месяц, сообщает портал гарант. ру.

Авторы законопроекта отмечают, что в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40-60% размера средних доходов граждан. Если взять в расчет среднюю заработную плату по России, которая в 2020 году составляла 51 352 руб. в месяц, то МРОТ должен был бы быть на уровне 20,5-25,7 тыс. руб. в месяц. Разработчики добавляют, что Россия в рейтинге стран мира по МРОТ в 2020 году находилась на 95 месте, что ниже большинства стран Латинской Америки, многих стран Африки, а также бывших стран СССР — Литвы, Эстонии, Латвии, Украины.

Напомним, что значение МРОТ пересматривается каждый год, и с 1 января 2021 года он составляет 12 792 руб. в месяц. В 2022 году, по данным Минтруда России, МРОТ планируется повысить на 6,4%, что составит 13 617 руб. Следовательно, работник, зарплата которого находится на уровне МРОТ, после налогообложения получит на руки 11 847 руб., что не позволяет обеспечить нормальный уровень жизни.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит вывести из бедности и нищеты значительное число россиян, уменьшить дифференциацию в доходах населения, снизить социальную напряженность, обеспечить рост совокупного спроса и, как следствие, развитие отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок.

Добавим, что МРОТ используется для регулирования оплаты труда и расчета размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Бесплатной догазификации в Ингушетии подлежат более 12,5 тыс. объектов в 45 населенных пунктах
Новостройки в ингушском селе Аршты бесплатно подключат к газоснабжению в рамках соцпрограммы
Школьникам сельского поселения Долаково Ингушетии рассказали о «золотом веке» русской литературы
Жители Ингушетии принимают активное участие в флешмобах, посвященных Дню флага России
Десятки центров «Точка роста» и оборудованные спортзалы получат школы Ингушетии в этом году
В Ингушетии за сутки умерло пять человек с Covid-19
В мемориальном комплексе Ингушетии проходит видеовыставка, посвященная 15-летию издания книги Иссы Кодзоева «Над бездной»
Детский хореографический ансамбль «Онгушт» представляет Ингушетию на фестивале «Хрустальный дельфин»
Десятка полностью сгорела при ДТП в Ассинском ущелье в Ингушетии, есть пострадавшие
Стартовал конкурс на создание эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования государственности Ингушетии
В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

Главное

Яндекс.Метрика

 