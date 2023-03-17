Депутаты Ингушетии предлагают закрепить право обучающихся на ношение одежды с учетом вероисповедания

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Республиканский парламент внесет в Госдуму России законопроект, закрепляющий конституционные права обучающихся на ношение одежды в образовательных учреждениях с учетом их народных традиций и вероисповедания, сообщает пресс-служба Народного собрания региона.

«На очередном заседании парламента был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 38 Федерального закона «Об образовании в РФ», представленный вице-спикером, председателем комитета по образованию, культуре и информационной политике Азой Хашиевой», — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что Хашиева проинформировала, что документом предлагается уточнить право установления требования к одежде обучающихся образовательных организаций с соблюдением прав граждан, гарантированных Конституцией РФ, прав обучающихся на ношение одежды с учетом их народных традиций и вероисповедания.

С этой целью предлагается закрепить на законодательном уровне, что при разработке требований к форме одежды в образовательных организациях государственными органами обязательно должны учитываться конституционные права обучающихся на ношение одежды с учетом их народных традиций и вероисповедания, не оставляя данный вопрос на усмотрение образовательных организаций.

Члены заседания законодательную инициативу поддержали единогласно с принятием соответствующего постановления.

 

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