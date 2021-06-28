Депутаты местного самоуправления сельских поселений Сунженского района Ингушетии отчитались о своей работе

«В Доме культуры сельского поселения Галашки выступили депутаты сельских советов Мужичей, Алкуна, Даттыха и Галашек. В мероприятии также приняли участие заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев, председатель районного совета Магомед Евлоев и главы указанных сёл», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Депутаты рассказали людям о проделанной в отчётный период работе, перспективных планах, направленных на развитие сельских поселений, и благоустройстве территорий.

Под занавес встречи местные жители смогли задать гостям волнующие их вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы.