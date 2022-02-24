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Депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали признание независимости Донбасса

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Депутаты Народного собрания Ингушетии в своем обращении к Президенту России Владимиру Путину поддержали его решение о признании ДНР и ЛНР в качестве суверенных и независимых государств.

«Выражаем полную уверенность в том, что подписание вами указов о признании независимости Донецкой и Луганской республик в сложившейся ситуации является единственно верным и правильным решением как для дальнейшей судьбы самих новообразованных государств и их населения, так и для всей нашей страны в целом», — говорится в обращении.

Депутаты отметили, что более семи лет с момента подписания Минских соглашений руководство Украины и мировое сообщество не сделали ни одного шага в сторону стабилизации и нормализации общественно-политической ситуации и жизни населения на территории Донецкой и Луганской народных республик. За это время сотни тысяч жителей ДНР и ЛНР стали гражданами России.

«В этот период неопределенности, когда Украина стягивает войска и тяжелое вооружение по всей линии соприкосновения на границе с ДНР и ЛНР, решение о признании суверенитета, а также подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, вселило уверенность в жителей Донецкой и Луганской народных республик, что они будут защищены Россией. Массовые празднования по случаю подписания вами указов о признании ДНР и ЛНР в качестве суверенных и независимых государств, являются ярким подтверждением правильности выбранного курса по обеспечению мира и безопасности на территории республик», — добавили парламентарии Ингушетии.

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