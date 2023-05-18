Конференция

Депутаты Народного собрания Ингушетии принимают участие в конференции ЮРПА в Адыгее

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Депутаты Народного собрания Ингушетии во главе со спикером Магометом Тумгоевым принимают участие в XXXVIII конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая проходит 7-19 мая под председательством Государственного совета — Хасэ Республики Адыгея.

Впервые за последние три года встреча законодателей состоится в очном формате, сообщили в пресс-службе парламента республики.

Сегодня, 18 мая, пройдут заседания профильных комитетов и комиссии ЮРПА, которые обсудят в общей сложности 70 инициатив — проектов федеральных законов и обращений в федеральные органы государственной власти. 19 мая состоится пленарное заседание сразу после совета ассоциации, который определит содержание его повестки.

«В центре внимания конференции окажутся вопросы реализации ключевых положений Послания Президента России Федеральному собранию, в том числе обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития субъектов в новых условиях, а также новых регионов, их интеграция в единое экономическое и правовое пространство страны. Законодательные предложения по улучшению системы здравоохранения и образования, совершенствования административного законодательства, бюджетной и налоговой политики, сферы ЖКХ и экологической безопасности тоже станут предметом обсуждения законодателей», — отметили в пресс-службе НС.

Впервые в рамках мероприятия состоится заседание специальной комиссии ЮРПА по вопросам социальной адаптации военнослужащих, делам ветеранов и патриотическому воспитанию, которая была сформирована в ходе предыдущей встречи парламентариев.

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