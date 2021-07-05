Депутаты от партии «Единая Россия» в Назрановском районе Ингушетии отчитались о своей работе перед избирателями

В форуме, состоявшемся в Доме культуры сельского поселения Кантышево, приняли участие депутат Народного собрания республики от «Единой России», заместитель председателя комитета парламента по аграрной политике и природопользованию, и. о. руководителя региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева Магомед Дарсигов, заместитель главы Назрановского района Юсуп Измайлов, депутаты, жители и старейшины сельских поселений Долаково, Кантышево и Яндаре.

С докладами о проделанной работе за 2020 год выступили главы сельских поселений Дауд Акиев, Магомет Зурабов, Исмаил Падиев. Люди задавали вопросы, касающиеся водоснабжения сел, водоотведения, освещения, качества дорожного покрытия. Темой обсуждения стал и земельный вопрос, который решается земельной комиссией администрации Назрановского района.

«Недовольство сельчан было выражено к работе депутатов представительного органа с. п. Кантышево. Глава сельского поселения Магомет Зурабов отметил, что, к сожалению, бюджет села не может полностью обеспечить выполнение полномочий главы на достойном уровне — средств на многое не хватает. По его словам, власти села стараются эффективно использовать имеющиеся средства», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Назрановского района.

Многие ораторы отметили, что депутаты должны работать на благо своих избирателей. По словам Магомеда Дарсигова, надо чаще проводить встречи со своими избирателями, проводить прием граждан — это возможность напрямую обратиться к депутатам за поддержкой в любой жизненной ситуации.

В завершение форума председатель Назрановского районного совета депутатов Алихан Барханоев поблагодарил участников мероприятия и отметил, что каждый из них подает пример всем остальным.