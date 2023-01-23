Благотворительность

Депутаты парламента Ингушетии направили гуманитарную помощь участникам СВО

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Депутаты Народного собрания Ингушетии в очередной раз направили гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте республики, в этот раз народные избранники приобрели самое необходимое — медицинские препараты и питьевую воду.

«Стараемся оказывать всестороннюю поддержку нашим бойцам, участвующим в спецоперации. Сегодня они находятся на передовой и с честью выполняют свой воинский долг. Со своей стороны будем и дальше поддерживать наших военных. Желаем каждому из них вернуться домой к своим родным и близким», — отметил зампред комитета по здравоохранению и социальной политике, полковник Бадрудин Олигов.

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