Депутаты парламента Ингушетии обсудили вопросы сохранения и развития родного языка

Участниками совещания стали парламентарии, член правительственной комиссии по сохранению, совершенствованию и развитию ингушского языка Хава Талдиева, педагоги общеобразовательных организаций, общественные деятели, проявляющие профессиональный интерес к проблемам преподавания родного языка.

«Язык — это душа народа, наша культура и история, бесценный дар, который мы должны сохранить и передать своим потомкам», — подчеркнул Руслан Паров.

Как сообщили газете «Ингушетия» народные избранники, в числе прочего на заседании были обозначены факторы, оказывающие в настоящее время влияние на развитие языка, проблемы и перспективы, связанные с этим.

Спикеры мероприятия особо отметили, что, исходя из утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным плана по проведению в стране Международного десятилетия языков коренных народов, во многих субъектах России стали функционировать институты родных языков, в частности в Чечне и Северной Осетии. Эксперты акцентировали внимание на необходимости создания подобного института в регионе для проведения исследований по различным аспектам ингушского языка.