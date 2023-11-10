Родной язык

Депутаты парламента Ингушетии обсудили вопросы сохранения и развития родного языка

0

Депутаты парламента Ингушетии обсудили актуальные вопросы сохранения и развития родного языка на расширенном заседании профильных комитетов под руководством вице-спикера Руслана Парова.

Участниками совещания стали парламентарии, член правительственной комиссии по сохранению, совершенствованию и развитию ингушского языка Хава Талдиева, педагоги общеобразовательных организаций, общественные деятели, проявляющие профессиональный интерес к проблемам преподавания родного языка.

«Язык — это душа народа, наша культура и история, бесценный дар, который мы должны сохранить и передать своим потомкам», — подчеркнул Руслан Паров.

Как сообщили газете «Ингушетия» народные избранники, в числе прочего на заседании были обозначены факторы, оказывающие в настоящее время влияние на развитие языка, проблемы и перспективы, связанные с этим.

Спикеры мероприятия особо отметили, что, исходя из утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным плана по проведению в стране Международного десятилетия языков коренных народов, во многих субъектах России стали функционировать институты родных языков, в частности в Чечне и Северной Осетии. Эксперты акцентировали внимание на необходимости создания подобного института в регионе для проведения исследований по различным аспектам ингушского языка.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
РЖД и Торгово-промышленная палата Ингушетии подписали соглашение о сотрудничестве
Жителю Ингушетии незаконно начислили более 250 тыс. рублей за газ и свет
В МВД по Ингушетии напомнили о награжденном орденом Мужества посмертно Башире Хаутиеве
В Карабулаке Ингушетии передвижной ФАП принимал пациентов у центральной мечети города
Должники в Ингушетии погасили 468 млн рублей за электроэнергию и избежали отключений
В селе Сурхахи Ингушетии пенсионерам бесплатно установили пожарные извещатели
В Назрани 11 ноября проведут масштабный субботник
Три поддельные банкноты номиналом 5 тыс. рублей выявили в Ингушетии в III квартале
Прокуратура Ингушетии потребовала снести самовольно возведенные объекты
Из Назрановского района Ингушетии в армию отправились еще 9 новобранцев
Специализированная бригада из Ингушетии выехала в Запорожье

Главное

Яндекс.Метрика

 