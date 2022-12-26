Депутаты парламента Ингушетии подарили детям подарки в рамках акции «Ёлка желаний»

Как сообщили в Народном собрании республики, Аза Хашиева сняла с ёлки открытку с новогодним желанием Амины Цицкиевой. В преддверии Нового года девочка попросила зимний пуховик и сладкий подарок.

«Дорогая Амина, пользуясь случаем, искренне поздравляю тебя и твоих родных с наступающим Новым годом! Мы обязательно исполним твое желание. Эта акция — замечательная традиция. Я рада, что имею возможность принимать в ней участие и дарить радость ребенку», — отметила вице-спикер парламента.

В свою очередь Магомет-Сали Добриев зачитал открытку, в которой было записано желание Сияры Барахоевой. Сияра мечтает о плюшевом мишке. Следует отметить, что в настоящее время отец девочки принимает участие в специальной военной операции на Украине. «С удовольствием исполню желание Сияры, поздравляю ее с наступающим Новым годом, желаю здоровья и счастья», — подчеркнул депутат.

Обе девочки были приглашены в Народное собрание региона для вручения долгожданных подарков. Аза Хашиева передала Амине Цицкиевой новогодние подарки и денежную сумму для приобретения верхней одежды по желанию девочки, а Магомет-Сали Добриев подарил Сияре Барахоевой плюшевого мишку и сладкий подарок.