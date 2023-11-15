Депутаты парламента Ингушетии приняли участие в патриотической акции ко Дню призывника
В преддверии Всероссийского дня призывника депутаты парламента Ингушетии Бадрудин Олигов и Ислам Гадиев приняли участие в молодежной патриотической акции, которая состоялась в третьей школе Карабулака.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Народном собрании республики, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Бадрудин Олигов отметил важность военно-патриотического воспитания, значимость службы в армии.
В ходе мероприятия народные избранники рассказали о категориях, которые не подлежат призыву, и поделились своими знаниями в вопросах военной тематики.
«В эти дни во всем мире нестабильно, для мужчин наступил нелегкий промежуток времени, который нужно пройти с достоинством, честью, силой, смелостью, упорством. В зоне СВО наши близкие защищают нас с вами, совершая героические поступки, и служат примером для всех», — подчеркнул Олигов.
Напомним, Всероссийский день призывника отмечается в Российской Федерации ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года.