Депутаты парламента Ингушетии проверили ход строительства школы на 704 места

Проект образовательного учреждения, вмещающего 704 человека, состоит из трех этажей. В объекте запланированы учебные кабинеты, актовые и тренажерные залы, столовая, помещения для изучения технологий, а также медицинские и административные кабинеты.

Школа возводится в рамках реализации Народной программы.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».