Новостройка

Депутаты парламента Ингушетии проверили ход строительства школы на 704 места в городе Сунжа

0

Депутаты Народного собрания Ингушетии Ахмед Дидигов и Беслан Горчханов совместно с представителями регионального исполнительного комитета «Единой России» проверили ход строительства школы на 704 ученических места в поселке Восточном города Сунжа.

Образовательное учреждение возводится в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа». Школа будет состоять из 4 этажей, и ее общая площадь будет составлять 15 751 кв. м. Она займет территорию более 42 943 кв. м.

Предусмотрены актовый и спортивный залы, столовая. На территории обустроят площадки для волейбола, баскетбола, поле для игры в футбол. Сдача школы планируется в декабре текущего года.

«Открытия школы с нетерпением ждут все жители поселка Восточный, которым приходится отвозить детей на занятия в Сунжу. Школа строится на совесть и будет соответствовать всем современным образовательным стандартам», — сказал Беслан Горчханов.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Энергетики к зиме отремонтировали 26 крупных питающих центров в Ингушетии
Власти столицы Ингушетии решают актуальную проблему с бродячими собаками
В Ингушетии в сентябре почти на 17% выросли налоговые поступления
Представители спортклуба «Ади Ахмад» завоевали 3 медали на всероссийских соревнованиях
В журнале «Муниципальная Россия» вышла статья о городе Назрани Ингушетии
Ингушские борцы-классики завоевали 24 медали на турнире в Ставрополе
Житель Ессентуков осужден на три года за сбыт в Ингушетии сильнодействующих веществ
В Ингушетии пройдет внеочередная конференция профсоюза работников АПК
В Малгобекском районе Ингушетии рассмотрели вопрос оказания помощи семьям мобилизованных
Сотрудники аппарата УПЧ в Ингушетии и отделения ПФР проведут «Правовой марафон для пенсионеров»
Транспортная полиция Ингушетии проводит акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Главное

Яндекс.Метрика

 