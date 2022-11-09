Депутаты парламента Ингушетии проверили ход строительства школы на 704 места в городе Сунжа
Депутаты Народного собрания Ингушетии Ахмед Дидигов и Беслан Горчханов совместно с представителями регионального исполнительного комитета «Единой России» проверили ход строительства школы на 704 ученических места в поселке Восточном города Сунжа.
Образовательное учреждение возводится в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа». Школа будет состоять из 4 этажей, и ее общая площадь будет составлять 15 751 кв. м. Она займет территорию более 42 943 кв. м.
Предусмотрены актовый и спортивный залы, столовая. На территории обустроят площадки для волейбола, баскетбола, поле для игры в футбол. Сдача школы планируется в декабре текущего года.
«Открытия школы с нетерпением ждут все жители поселка Восточный, которым приходится отвозить детей на занятия в Сунжу. Школа строится на совесть и будет соответствовать всем современным образовательным стандартам», — сказал Беслан Горчханов.
Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».