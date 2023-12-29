Подарок

Депутаты парламента Ингушетии вручили подарки детям из Назрановского района

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Депутаты Народного собрания Ингушетии Беслан Горчханов и Ахмед Цуроев в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» приготовили для детей подарки-сюрпризы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте региона, девятилетняя Алия из сельского поселения Экажево получила в подарок гироскутер и сладости от депутата Ахмеда Цуроева.

А маленький мальчик Абдулах из Плиево стал обладателем любимой машины и детского автомата — бластера Fungun вместе со сладким подарком, которые преподнёс депутат Беслан Горчханов.

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