Депутаты парламента Ингушетии вручили подарки детям из Назрановского района

Как сообщили газете «Ингушетия» в парламенте региона, девятилетняя Алия из сельского поселения Экажево получила в подарок гироскутер и сладости от депутата Ахмеда Цуроева.

А маленький мальчик Абдулах из Плиево стал обладателем любимой машины и детского автомата — бластера Fungun вместе со сладким подарком, которые преподнёс депутат Беслан Горчханов.