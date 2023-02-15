Депутаты приняли отставку Главы администрации Малгобекского района

Исполнять обязанности руководителя администрации муниципалитета будет Абдул-Хамид Костоев. Имя нового главы района станет известно после проведения конкурса на замещение этой должности.

Кузьгов возглавлял Малгобекскую районную администрацию с мая 2022 года. До этого на протяжении многих лет он трудился в строительной сфере.

«За этот период работы совместными усилиями нам удалось многого достичь. Было трудно, но мы всегда находили точки соприкосновения, что позволяло эффективно решать проблемные вопросы», — сказал уже бывший глава, обращаясь к депутатам, сообщает пресс-служба районной администрации.