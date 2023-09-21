Депутаты выбрали главу горсовета Карабулака Ингушетии

«В ходе заседания депутаты избрали руководителя законодательного собрания города. Пост председателя горсовета занял Алихан Хамхоев», — сказал собеседник издания.

По его словам, мэр Карабулака Ахмед Дидигов пожелал Хамхоеву и всему депутатского корпусу успешной и плодотворной работы на благо жителей города, выразив надежду на конструктивное взаимодействие по всему спектру возникающих вопросов.

51-летний Алихан Хамхоев работал в правоохранительных органах, он занимал должность начальника контрольного отдела городского совета депутатов Карабулака, члена избирательной комиссии республики. На этом посту он сменил Микаила Зангиева, возглавлявшего местный законодательный орган с приставкой «и. о.» после ухода Магомеда Мартазанова.