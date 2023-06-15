Десять человек попали в больницу в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Ингушетии

«По уточненным данным, в ДТП с «Газелью» пострадали всего 10 человек, они доставлены в больницу с травмами. В момент аварии в микроавтобусе вместе с водителем находились 9 человек», — уточнили в региональном ведомстве.

Ранее ГУ МЧС России по Ингушетии сообщало, что накануне в 17:44 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в сельском поселении Плиево по улице Осканова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Спасатели установили, что столкнулись два автомобиля — ВАЗ 21115 и пассажирский микроавтобус «Газель».

Отмечалось, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу в Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи и на попутном транспорте. Детей среди пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона, прокурор Ингушетии Андрей Васильченко по данному факту организовал проверку.