ДТП

Десять человек попали в больницу в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Ингушетии

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По уточненным данным, десять человек госпитализированы после автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса и легковушки на автодороге в Назрановском районе в среду вечером, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МЧС.

«По уточненным данным, в ДТП с «Газелью» пострадали всего 10 человек, они доставлены в больницу с травмами. В момент аварии в микроавтобусе вместе с водителем находились 9 человек», — уточнили в региональном ведомстве.

Ранее ГУ МЧС России по Ингушетии сообщало, что накануне в 17:44 в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в сельском поселении Плиево по улице Осканова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Спасатели установили, что столкнулись два автомобиля — ВАЗ 21115 и пассажирский микроавтобус «Газель».

Отмечалось, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу в Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи и на попутном транспорте. Детей среди пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона, прокурор Ингушетии Андрей Васильченко по данному факту организовал проверку.

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