Десять ингушских школьников стали призёрами олимпиады МФТИ

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в ведомстве отдельно отметили Ибрагима Досхоева, ученика 8 класса гимназии № 1 г. Назрани, который набрал наибольшее количество баллов в общем зачёте.

Победители и призеры заключительного этапа имеют особые права при зачислении в вуз. Их зачисляют в вуз без вступительных испытаний, соответствующих профилю олимпиады школьников, или они могут получить 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

Напомним, 29 января в детском технопарке «Кванториум» прошла 61-ая Выездная физико-математическая олимпиада. Проведение интеллектуального соревнования стало возможным благодаря сотрудничеству Московского физико-технического института (МФТИ, Физтех) и Министерства образования Ингушетии. В мероприятии участвовали 146 учащихся 8-11 классов.