Олимпиада

Десять ингушских школьников стали призёрами олимпиады МФТИ

0

По итогам 61-ой Выездной физико-математической олимпиады 10 ингушских участников стали призёрами различной степени, семь из которых пригласили на заключительный этап олимпиады «Физтех».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в ведомстве отдельно отметили Ибрагима Досхоева, ученика 8 класса гимназии № 1 г. Назрани, который набрал наибольшее количество баллов в общем зачёте.

Победители и призеры заключительного этапа имеют особые права при зачислении в вуз. Их зачисляют в вуз без вступительных испытаний, соответствующих профилю олимпиады школьников, или они могут получить 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

Напомним, 29 января в детском технопарке «Кванториум» прошла 61-ая Выездная физико-математическая олимпиада. Проведение интеллектуального соревнования стало возможным благодаря сотрудничеству Московского физико-технического института (МФТИ, Физтех) и Министерства образования Ингушетии. В мероприятии участвовали 146 учащихся 8-11 классов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Президент России подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
Экологи Ингушетии определяют места высадки деревьев в рамках «Сада Памяти»
В лесах Ингушетии начали подкормку диких животных
Сотрудники ОФСИН по Ингушетии откликнулись на просьбу медиков сдать кровь
Жительница Чечни предстанет перед судом в Ингушетии за сбыт поддельного алкоголя
Российские журналисты поддерживают беженцев из Донбасса
Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛДНР
В Общественной палате считают, что дети беженцев должны продолжить учебу в России
Россия, принимая беженцев из ЛДНР, проходит «тест» на человечность — эксперты
Глава Ингушетии считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР историческим днем
78% россиян поддержали прием беженцев из Донбасса

Главное

Яндекс.Метрика

 