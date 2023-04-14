Десять семей погибших при исполнении сотрудников МВД Ингушетии получили продуктовую помощь

«По просьбе совета ветеранов ОВД и ВВ по Малгобекскому району и городу Малгобеку одна из частных фирм, функционирующих в республике, оказала благотворительную помощь 10 семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные акции совет ветеранов региона проводит на регулярной основе.