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Десять семей погибших при исполнении сотрудников МВД Ингушетии получили продуктовую помощь

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Члены совета ветеранов ОВД и ВВ по Малгобекскому району и городу Малгобеку Ингушетии оказали продуктовую помощь десяти семьям погибших при исполнении сотрудников МВД региона, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«По просьбе совета ветеранов ОВД и ВВ по Малгобекскому району и городу Малгобеку одна из частных фирм, функционирующих в республике, оказала благотворительную помощь 10 семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные акции совет ветеранов региона проводит на регулярной основе.

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