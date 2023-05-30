Десять школ и колледжей Ингушетии поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

Сильнейшее учебное заведение представит республику в финале в Москве. Турнир общества «Знание» и «Движения первых» собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны. В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

Как сообщила пресс-служба общества «Знание», свои вопросы участникам подготовили «знатоки проекта» — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг «Дневной дозор» и «Ночной дозор» Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, турнир «Лига знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 г. при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от Российского общества «Знание», которые теперь объединены в направление «Знание. Игра». Два первых этапа — индивидуальный и командный — состоялись на базе образовательных организаций. По итогам состязаний проходят очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.