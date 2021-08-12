ДТП

Десятка полностью сгорела при ДТП в Ассинском ущелье в Ингушетии, есть пострадавшие

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Дорожно-транспортное происшествие с возгоранием легкового автомобиля произошло в Ассинском ущелье, трое пострадавших госпитализированы, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.

«В дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в Ассинском ущелье, в районе пограничного поста, произошло ДТП. До прибытия спасательного расчета автомобиль ВАЗ-2110 полностью сгорел», — рассказали в пресс-службе.

По данным собеседника издания, в результате инцидента пострадали три человека. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницу Сунженского района, жертв нет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших привлекались спасатели филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда «Ингушский» в количестве 10 человек и три единицы техники.

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