Десятки центров «Точка роста» и оборудованные спортзалы получат школы Ингушетии в этом году

«Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» будут созданы в 12 школах, а в 18 общеобразовательных организациях — условия для занятий физической культурой и спортом до конца 2021 года. Эти мероприятия проводятся Минобрнауки республики по нацпроекту «Образование», — сказала глава ведомства.

Как отметила Бокова, сейчас активно ведется работа по ремонту и подготовке центров: приобретается учебный материал и оборудование для организации образовательной деятельности и работы кружков.

По данным министра, все инновационные площадки будут оборудованы многофункциональными устройствами, ноутбуками, мобильными интерактивными комплексами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности и тренажерами-манекенами.

Кроме того, в 18 школах, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом. В настоящее время реконструируются спортзалы, устанавливаются площадки и создаются спортивные клубы с инвентарем по таким видам спорта, как шахматы, волейбол, баскетбол, гимнастика.

«Благодаря активному участию региона в профильном нацпроекте система образования в Ингушетии становится качественнее и доступнее — это реальные позитивные перемены, которые будут продолжаться», — считает Бокова.

Напомним, в республике открыты 59 центров «Точка роста», а в 34 школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом.