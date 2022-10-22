Десятки сельхозпроизводителей представили свою продукцию на ярмарке в Ингушетии

Главное мероприятие осени в сфере агропромышленного комплекса региона — ярмарка «Дошо гуйре», приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Горожане и гости по доступным ценам смогут приобрести продукты первой необходимости, вязаную шерстяную одежду, даже страусиные яйца. Представлен богатый ассортимент мясной, молочной и копченой продукции, овощи, мед, продукты пчеловодства, фрукты, выращенные на агропредприятии «Сад-Гигант Ингушетия» по интенсивной итальянской технологии.

К примеру, говядину можно купить по 380 руб. за килограмм, баранина стоит 400 рублей, местная картошка — 25 руб. На рынке она на 10-15 руб. дороже. Товарный сорт свежих яблок стоит всего 50 руб. за килограмм. Большое внимание многочисленных посетителей привлекает выставка поделок от учащихся школ Сунжи, которые постарались на славу.

В рамках мероприятия пройдет церемония награждения отличившихся работников сельскохозяйственных организаций. Также в программе запланировано проведение акции по высадке на прилегающей к ДК территории саженцев медоносных деревьев.

К месту проведения ярмарки люди семьями стягиваются из разных уголков республики.