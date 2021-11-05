Десятки семей отказались от вражды и конфликтов в Ингушетии по просьбе старейшин и властей

«Комиссии удалось примирить семьи, которые состояли в кровной вражде. Таких фактов в этом году было девять. Кроме того, удалось разрешить 18 конфликтов бытового характера и 10 случаев, связанных ДТП», — сказал Аушев.

По его словам, к примирению враждующих сторон привлекаются имамы, общественники, старейшины, пользующиеся большим авторитетом в тейпе.

Аушев считает, что любой конфликт на бытовой почве надо урегулировать раньше, чем он разрастется и приведет к человеческим жертвам. Посредники стремятся погасить эмоции, из-за которых чаще всего и возникают бытовые ссоры, призывают к благоразумию, говорят об огромном воздаянии за прощение обидчика.

«Очень сложно простить того, кто нанес душевную рану. Но люди у нас милосердные, понимающие, после уговоров и разъяснительных бесед идут навстречу, зная о наших намерениях урегулировать ситуацию мирно с пользой для обеих сторон. По случаям ДТП обычно примирение пострадавших с виновниками не затягивается долго. Люди прощают кровную месть до похорон погибшего», — добавил собеседник.

По его данным, на текущий момент в комиссии на рассмотрении находятся еще более 100 заявлений с просьбой о примирении кровников, а также конфликтующих из-за межличностных споров на деловой, экономической и семейной почве.