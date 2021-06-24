Жилье

Десятки семей получили новое жилье в Ингушетии

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Порядка 160 человек переехали в новые квартиры из аварийных домов, сообщили газете «Ингушетия» в республиканском правительстве.

«Сегодня переселены 158 человек из квартир площадью около 1,4 тыс. кв. м», — отметили в пресс-службе.

По информации представителя Кабинета министров региона, всего к 2024 году власти намерены обеспечить жильем площадью свыше 6,6 тыс. кв. м 635 человек.

Как сообщала ранее газета "Ингушетия, заменив недобросовестную стройфирму, Минстрой завершил растянувшееся на несколько лет строительство дома на улице Базоркина, 64, в Малгобеке. Ведомство приобретает 1 тыс. 896 кв. м жилой площади для расселения 40 семей.

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