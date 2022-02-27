Десятки волонтеров очистили от мусора территорию родника в ингушском селе Плиево
30 добровольцев, которые прошли регистрацию через платформу Добро. ru, очистили территорию близ известного родника имени Пророка Мухаммада (мир Ему) в сельском поселении Плиево Назрановского района.
Волонтеры в ходе субботника в регионе собрали более сотни мешков мусора.
Председатель молодежного ведомства Адам Мальсагов поблагодарил всех ребят за хорошую работу.
«Приятно, что молодежь откликнулась на наш призыв. Видно, что все работали с энтузиазмом, добросовестно, по велению сердца. Сегодняшний субботник — это только начало. Впереди еще много работы по уборке, благоустройству и озеленению нашего региона. Очередная акция состоится в следующую субботу, 5 марта», — сказал глава Коммолодежи.
Напомним, 26 февраля проведена первая из десяти запланированных экоакций на территории Ингушетии.
Уборка ознаменовала начало экологической декады субботников, суть которой заключается в поиске особо загрязненных точек региона до полного их очищения.
Организаторами мероприятий выступают Минприроды Ингушетии и Коммолодежи региона.
В богоугодном дело сможет принять участие любой желающий.
Для участия в декаде экологических субботников нужно подать заявку на платформе, перейдя по ссылке: https://dobro. ru/event/10140250
Волонтеров обеспечат необходимым инвентарем для уборки, горячим питанием.