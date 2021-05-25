Десяток автомобилей столкнулись на трассе в Ингушетии
Десять автомашин различных марок столкнулись на федеральной трассе, пострадавших нет, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах.
«Инцидент произошел на участке федеральной автодороги «Кавказ». Не доезжая до сельского поселения Яндаре Назрановского района, столкнулись десять машин, автомобили «Лада Приора», УАЗ, иномарки», — сказал источник.
По его словам, в результате автомобильной аварии серьезно пострадавших и погибших нет.
Сейчас дорожные полицейские разбираются в причинах ДТП.