Десяток автомобилей столкнулись на трассе в Ингушетии

«Инцидент произошел на участке федеральной автодороги «Кавказ». Не доезжая до сельского поселения Яндаре Назрановского района, столкнулись десять машин, автомобили «Лада Приора», УАЗ, иномарки», — сказал источник.

По его словам, в результате автомобильной аварии серьезно пострадавших и погибших нет.

Сейчас дорожные полицейские разбираются в причинах ДТП.