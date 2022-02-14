Конкурс

Дети из Ингушетии смогут бесплатно отдохнуть в детском центре «Орленок» на Кубани

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С 23 июня по 13 июля 2022 года во Всероссийском детском центре «Орленок» на Черноморском побережье России пройдет смена «Лесной подрост». В ней примут участие школьники-активисты, реализующие проекты по изменению пространства в своих населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минприроды Ингушетии.

«В этом году седьмая профильная смена «Лесной подрост» для членов школьных лесничеств пройдет с 23 июня по 13 июля. 150 лучших юных лесничих отдохнут и пополнят багаж знаний во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Участниками проекта могут стать подростки 11-16 лет, являющиеся победителями и призерами Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество» и Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», активными участниками международной акции «Сад Памяти», «Сохраним лес» и «Всероссийский день посадки леса», — говорится в сообщении.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Рослесхоза и на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок».

Для получения бесплатной путевки необходимо пройти конкурсный отбор: представить портфолио с достижениями за 2020-2022 годы и выполнить конкурсное задание. Подать заявку можно только посредством автоматизированной информационной системы «ВДЦ «Орленок» до 2 мая 2022 года.

Поступившие документы будут рассмотрены в период до 20 мая и по итогам на официальных сайтах Рослесхоза и «Орлёнка» появится информация о победителях конкурса и его резерве.

По вопросам технической поддержки следует обращаться в ВДЦ «Орленок» по телефону 8(86167) 91 584 или по электронной почте konkurs@orlyonok. ru. По организационным вопросам — в управление науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства по телефону 8 (499) 230 85 34.

Профильная тематическая смена «Лесной подрост» организована Рослесхозом в рамках плана мероприятий по развитию школьных лесничеств на 2018-2027 годы и в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития, воспитания и просвещения подрастающего поколения.

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