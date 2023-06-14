Детский отдых

Дети из Ингушетии выехали на летний отдых в Кабардино-Балкарию

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Более 60 детей из Малгобекского района выехали в санаторий «Кавказ» города Нальчик на санаторно-курортное и оздоровительное лечение, сообщили в Минобрнауки Ингушетии.

В группу вошли в первую очередь дети из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей из разных районов региона. Школьники будут находиться на полном обеспечении в санатории 21 день.

Отмечается, что каждый год по линии Министерства образования Ингушетии на летний отдых направляются дети из различных общеобразовательных учреждений республики.

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