Дети из Ингушетии выехали на летний отдых в Кабардино-Балкарию
Более 60 детей из Малгобекского района выехали в санаторий «Кавказ» города Нальчик на санаторно-курортное и оздоровительное лечение, сообщили в Минобрнауки Ингушетии.
В группу вошли в первую очередь дети из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей из разных районов региона. Школьники будут находиться на полном обеспечении в санатории 21 день.
Отмечается, что каждый год по линии Министерства образования Ингушетии на летний отдых направляются дети из различных общеобразовательных учреждений республики.