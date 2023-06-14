Дети из Ингушетии выехали на летний отдых в Кабардино-Балкарию

В группу вошли в первую очередь дети из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей из разных районов региона. Школьники будут находиться на полном обеспечении в санатории 21 день.

Отмечается, что каждый год по линии Министерства образования Ингушетии на летний отдых направляются дети из различных общеобразовательных учреждений республики.