Дети из Токмакского района Запорожской области отдохнут в Ингушетии

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что Ингушетия возьмет шефство над Токмакским районом Запорожской области, поможет, в том числе, с отдыхом детей. «Мы готовы протянуть руку помощи тем, кому она сейчас очень нужна», — подчеркнул он.

В мае текущего года там побывала делегация из республики во главе с руководителем администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулатом Оздоевым.

Что касается в целом летних каникул, Муталиев напомнил, что участие в оздоровительной кампании принимают два республиканских стационарных лагеря отдыха с круглосуточным режимом работы — имени Комарова в сельском поселении Троицкое и «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» в Малгобеке. Два других лагеря «Курорты Ингушетии» и «Эрзи» в горной части региона в связи с реконструкцией и обновлением материально-технической базы в этом году будут закрыты.

В названных лагерях в течение смен продолжительностью в 21 день за лето отдохнут и оздоровятся 1 199 детей и подростков. Кроме того, 484 ребенка будут направлены в санаторий «Кавказ», находящийся в КБР.

Также в организации летнего отдыха задействованы 29 пришкольных лагерей дневного пребывания, подведомственные Минобразования, в которых отдохнут около 3 тыс. детей.

Отмечается, что путевки в детские лагеря отдыха и оздоровления предоставляются ребятам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей, а также детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации.

Транспортировка детей к местам отдыха и обратно осуществляется автотранспортом общеобразовательных организаций в сопровождении сотрудников УГИБДД МВД по республике.

«Самое главное — безопасность. Также, учитывая эпидемиологическую ситуацию, на первом месте максимально строгий контроль должен быть за пищевым блоком», — подчеркнул Евлоев, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.