Дата

Дети наполняют наши сердца любовью, теплом и радостью — Калиматов

0

Дети наполняют наши сердца любовью, теплом и радостью. С ними связаны все наши надежды на будущее и смысл жизни. Поэтому забота о детях — одна из важнейших стратегических задач семьи, общества и государства. От ее успешного решения зависит благополучие и сила нации, считает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В своем поздравительном обращении по случаю Международного дня защиты детей он отметил, что «дети радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад. Это очень талантливые и умные ребята, которые достойно представляют Ингушетию в различных региональных, российских и международных конкурсах».

По его мнению, очень важно и дальше поддерживать их стремление к образованию и всестороннему развитию, направлять их энергию в нужное русло, создавать условия для их интеллектуального, духовного и физического развития. Ведь именно от подрастающего поколения зависит дальнейшее развитие и процветание республики, сохранение традиций и культуры ингушского народа.

«Безусловно, главную роль в формировании нравственных основ воспитания детей играет крепкая и дружная семья и школа. Поэтому особые слова благодарности в этот праздничный день выражаю родителям, а также учителям и воспитателям — всем, кто участвует в воспитании наших детей. Спасибо вам за самоотверженный и вдохновенный труд, за вашу заботу и терпение», — подчеркнул Калиматов

Руководитель субъекта пожелал ребятам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всем, интересных встреч и отличного настроения.

«Пусть предстоящее лето принесет вам хороший отдых, интересные встречи и исполнение желаний», — отметил он.

Международный день защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. 

Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ибрагим Евлоев стал победителем чемпионата Санкт-Петербурга по тхэквондо
Вольники из Ингушетии стали победителями и призерами «Моздокского ковра»
Житель Чечни предстанет перед судом за продажу контрафактного алкоголя в Ингушетии
Житель Ингушетии предстанет перед судом за хранение боевых патронов
«Единая Россия» добилась отмены закупки дорогостоящего автомобиля
Дым от горения мусора накрыл несколько улиц Назрани
Житель Чечни содержал в Ингушетии плантацию марихуаны
В Малгобекском районе Ингушетии прошли субботники в рамках месячника по санитарной очистке
Вдоль русла горной реки Асса в Ингушетии пройдет масштабный субботник
Житель Узбекистана больше года заставлял несовершеннолетнюю попрошайничать в Ингушетии
Ингушетия присоединится к фестивалю-конкурсу патриотической песни «Красная гвоздика»

Главное

Яндекс.Метрика

 