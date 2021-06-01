В своем поздравительном обращении по случаю Международного дня защиты детей он отметил, что «дети радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте, ежегодно становятся победителями и призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад. Это очень талантливые и умные ребята, которые достойно представляют Ингушетию в различных региональных, российских и международных конкурсах».

По его мнению, очень важно и дальше поддерживать их стремление к образованию и всестороннему развитию, направлять их энергию в нужное русло, создавать условия для их интеллектуального, духовного и физического развития. Ведь именно от подрастающего поколения зависит дальнейшее развитие и процветание республики, сохранение традиций и культуры ингушского народа.

«Безусловно, главную роль в формировании нравственных основ воспитания детей играет крепкая и дружная семья и школа. Поэтому особые слова благодарности в этот праздничный день выражаю родителям, а также учителям и воспитателям — всем, кто участвует в воспитании наших детей. Спасибо вам за самоотверженный и вдохновенный труд, за вашу заботу и терпение», — подчеркнул Калиматов

Руководитель субъекта пожелал ребятам крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов во всем, интересных встреч и отличного настроения.

«Пусть предстоящее лето принесет вам хороший отдых, интересные встречи и исполнение желаний», — отметил он.

Международный день защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня, был учрежден в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года.

Эту инициативу поддержала Организация Объединенных Наций и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.