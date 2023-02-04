Следком

Дети погибших и раненых участников СВО из Ингушетии принимаются в кадетские корпуса СКР без экзаменов

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В кадетских корпусах Следственного комитета России в 2023 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждена квота в размере 40% от общего количества принимаемых на обучение, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что прием в образовательные учреждения детей военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных государственных органов, погибших, получивших увечье или заболевание, принимая участие в специальной военной операции на территориях ЛДНР и Украины осуществляется без проведения вступительных испытаний.

Прием документов осуществляется с 1 марта по 30 апреля текущего года.

Более подробные сведения о правилах и особенностях поступления можно получить на следующих официальных сайтах ФГКОУ:

«Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского» — www. kkskr. ru;

«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации» — www. spbkksk. ru;

«Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф. Ф. Слипченко» — www. vkk-sk. ru;

«Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени В. И. Истомина» — www. sevkadetskrf. ru.

«Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» — www. pvskspb. ru.

Ответственным за организацию работы по отбору в следственном управлении по республике является старший инспектор отделения кадров Юшкова Людмила Валентиновна, тел. 8 (8734) 55-02-20.

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