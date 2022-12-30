Благотворительность

Дети-сироты и дети из малообеспеченных семей получили подарки от газовиков Ингушетии

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Накануне Нового года «Газпром межрегионгаз Назрань» и «Газпром газораспределение Назрань» оказали благотворительную помощь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей Республики Ингушетия.

300 новогодних сладких наборов получили ребята из Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов.

Также подарки от газовиков получили воспитанники детского дома-интерната с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселение Троицк.

«Дарить подарки накануне Нового года детям, которые особенно нуждаются в заботе и внимании, уже стало нашей традицией. Мы рады, что можем создать для них праздничное настроение», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.

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