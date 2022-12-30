Дети-сироты и дети из малообеспеченных семей получили подарки от газовиков Ингушетии

300 новогодних сладких наборов получили ребята из Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов.

Также подарки от газовиков получили воспитанники детского дома-интерната с ограниченными возможностями здоровья в сельском поселение Троицк.

«Дарить подарки накануне Нового года детям, которые особенно нуждаются в заботе и внимании, уже стало нашей традицией. Мы рады, что можем создать для них праздничное настроение», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.