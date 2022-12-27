Дети-сироты из Ингушетии приняли участие в Новогодней елке Минпросвещения России

В этом мероприятии приняли участие свыше 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из всех регионов страны, проявивших особые успехи в учебе и различных видах творчества. Организатором празднества выступило Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Как сообщили в администрации Сунженского района, от Ингушетии в Новогодней ёлке приняли участие ученица Троицкой СОШ № 1 Базоркина Милана и ученица ООШ № 2 г. Сунжи Альтиева Максалина. Возглавила детскую делегацию ведущий специалист органа опеки и попечительства администрации Сунженского района Оздоева Джульетта.

Отмечается, что для детей была организована насыщенная и интересная культурная программа, включающая экскурсии по Москве, в подводный мир «Крокус Сити Океанариума», а также участие в сказочном новогоднем цирковом мюзикле «Снежная Королева», в котором Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с праздником и подарили подарки. Основным событием праздника стало ледовое шоу «История любви Шахерезады» во Дворце спорта «Мегаспорт», поставленное олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

Перед началом представления к детям обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов, лично поприветствовав и поздравив учащихся с наступающим Новым годом, призвав верить в чудеса, которые обязательно сбываются.

«Хочется выразить благодарность всем организаторам этой незабываемой и памятной для детей поездки, — отметила сопровождавшая детей Ингушетии Джульетта Оздоева. — На протяжении всего времени пребывания в Москве мы встретили теплый и радушный прием, внимание к особой категории детей, прекрасную организацию мероприятия. Участники Новогодней ёлки увезли с собой самые теплые воспоминания и яркие впечатления».