Дети-сироты Малгобека Ингушетии получили новогодние подарки

«Эта работа ведется по поручению Главы республики. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, особенно нуждаются в нашем внимании. Им очень необходимы положительные эмоции. Кроме того, ребята с девиантным поведением также должны ощущать тепло и заботу о себе несмотря ни на что», — сообщили газете «Ингушетия» сотрудники отдела опеки и попечительства администрации муниципалитета.

Дети никого из участников мероприятия не оставили равнодушными своей неподдельной искренней радостью.