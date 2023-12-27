Новый год

Дети-сироты Малгобека Ингушетии получили новогодние подарки

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В преддверии Нового года работники отдела опеки и попечительства мэрии Малгобека пригласили детей-сирот и их опекунов, а также детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы подарить сладкие подарки.

«Эта работа ведется по поручению Главы республики. Дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, особенно нуждаются в нашем внимании. Им очень необходимы положительные эмоции. Кроме того, ребята с девиантным поведением также должны ощущать тепло и заботу о себе несмотря ни на что», — сообщили газете «Ингушетия» сотрудники отдела опеки и попечительства администрации муниципалитета.

Дети никого из участников мероприятия не оставили равнодушными своей неподдельной искренней радостью.

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