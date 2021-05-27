Дети-сироты в Ингушетии смогут бесплатно получать высшее образование

«На основании данных изменений дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств бюджета республики, а также право на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджета республики в пределах установленной квоты в порядке, установленном федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», — сказал собеседник

По его словам, законопроект был подготовлен комитетом по здравоохранению и социальной политике с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.