Законопроект

Дети-сироты в Ингушетии смогут бесплатно получать высшее образование

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В четверг в ходе очередного заседания депутаты Народного собрания Ингушетии рассмотрели законопроект, предполагающий меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им могут дать право обучаться в учебных заведениях региона за счет республиканского бюджета, сообщили в парламенте.

«На основании данных изменений дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования за счет средств бюджета республики, а также право на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджета республики в пределах установленной квоты в порядке, установленном федеральным законом от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», — сказал собеседник

По его словам, законопроект был подготовлен комитетом по здравоохранению и социальной политике с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

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