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Дети военнослужащих из Малгобекского района Ингушетии получили подарки

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В преддверии Нового года дети военнослужащих из Малгобекского района, участвующих в специальной военной операции на Украине, получили подарки. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

 

«Новый год — самый любимый и долгожданный детский праздник. Ребята должны встретить его с радостью, а семьи — чувствовать заботу и в праздники, и будни», — подчеркнул специалист социального отдела администрации, который посетил семьи военнослужащих.
Не остались без внимания и взрослые члены семей мобилизованных граждан. Все вопросы, связанные с оказанием помощи в решении социально-бытовых проблем, взяты на контроль, говорится в сообщении.

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