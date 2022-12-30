Дети военнослужащих из Малгобекского района Ингушетии получили подарки

«Новый год — самый любимый и долгожданный детский праздник. Ребята должны встретить его с радостью, а семьи — чувствовать заботу и в праздники, и будни», — подчеркнул специалист социального отдела администрации, который посетил семьи военнослужащих.

Не остались без внимания и взрослые члены семей мобилизованных граждан. Все вопросы, связанные с оказанием помощи в решении социально-бытовых проблем, взяты на контроль, говорится в сообщении.